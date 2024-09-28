В Ровенской области автоцистерна с газом врезалась в блокпост, погиб полицейский — фото

Авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин.

В субботу, 28 сентября, грузовик с цистерной врезался в блокпост в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Отмечается, что авария произошла примерно в 8:15 на трассе Киев – Ковель – Ягодин, на границе между Ровенской и Житомирской областями.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице.

64-летний водитель фуры получил незначительные телесные повреждения. Следователи задержали его.

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