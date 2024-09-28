На границе с Польшей разоблачили псевдомолодят с разницей в 22 года

Мужчина заключил брак с женщиной со статусом лица с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

В пункте пропуска «Краковец», что на границе с Польшей, пограничники разоблачили 64-летнюю уроженку Кировоградщины, лицом с инвалидностью II группы, которая без намерений создания семьи, заключила брак с 42-летним уроженцем Киева. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Молодожены» рассказали, что якобы направляются в Германию к ее взрослой дочери от первого брака. В пункт пропуска «пара» прибыла под вечер. Брак с женщиной, значительно старше его со статусом лица с инвалидностью, накануне дал мужчине возможность получить отсрочку от мобилизации.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» оперативные сотрудники отряда направили сообщение в Нацполицию.

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