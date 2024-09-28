Посольство Сербии в Киеве возобновит работу уже в этом году

В Киеве возобновит работу посольство Сербии.

Источник фото: Андрій Сибіга / x.com

Посольство Сербии в Киеве возобновит свою работу уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Встреча состоялась в Нью-Йорке. Глава МИД заявил, что Украина ценит поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и ее участие в Формуле мира.

«Я приветствую решение Сербии возобновить свое посольство в Киеве уже в этом году», - отметил Сибига.

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