Посольство Сербії у Києві відновить роботу вже у цьому році

У Києві відновить роботу посольство Сербії.

Джерело фото: Андрій Сибіга / x.com

Посольство Сербії у Києві відновить свою роботу вже цьогоріч. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.

Зустріч провели у Нью-Йорку. Очільник МЗС заявив, що Україна цінує підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та її участь у Формулі миру.

«Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року», — зазначив Сибіга.

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