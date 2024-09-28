В Україні запустили програму Е-резидент — які її особливості та як зареєструватися

Е-резидент дозволяє іноземцям віддалено реєструвати та вести бізнес в Україні.

У «Дії» офіційно запустили програму електронного резидентства uResidency, яка дозволяє іноземцям віддалено реєструвати та вести бізнес в Україні. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми створили найкращі умови для українських підприємців – реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців», - зазначив Федоров.

За його словами, стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, оскільки податкова ставка становить всього 5%.

Для отримання статусу е-резидента необхідно заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, що займає 5–10 хвилин. Після перевірки резидент отримує КЕП у консульстві, без візиту в Україну, та може відкрити ФОП онлайн.

Федоров додав, що звітність повністю автоматизована: банк сам вираховує податки, подає декларацію і бере на себе всю бюрократичну роботу.

Наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі планується долучити близько 1000 е-резидентів.

Раніше стали відомі перші країни-учасники програми е-Резидентства України.

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