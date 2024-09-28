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У Києві на виробництві матраців чоловікові відрізало частину руки: судитимуть директора

14:17, 28 вересня 2024
Машина відрізала чоловіку частину кисті руки.
У Києві на виробництві матраців чоловікові відрізало частину руки: судитимуть директора
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На одному зі столичних підприємств із виробництва матраців чоловікові відрізало частину руки. Його керівництво судитимуть за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі травми. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

До суду скерували обвинувальний акт відносно 35-річного директора товариства за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі травми у працівника (ч. 2 ст. 272 КК України).

Як пишуть у прокуратурі, досудовим розслідуванням було встановлено, що на виробництві матраців робітник в чесальному цеху виконував чистку на працюючих механізмах чесальної машини.

«Під час чищенням машини чоловік почав терти щіткою вали на працюючому механізмі та в якийсь момент вал чесальної машини зачепив щітку та затягнув її разом з правою рукою потерпілого між валами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Машина відрізала чоловіку частину кисті руки», - зазначили там.

У прокуратурі додали, що розслідування встановило, що керівник виробництва належним чином не здійснював контроль за додержанням працівниками правил поводження з устаткуванням, що і призвело до травмування робітника.

Директору товариства загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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