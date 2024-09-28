В Киеве на производстве матрасов мужчине отрезало часть руки: будут судить директора

На одном из столичных предприятий по производству матрасов мужчине отрезало часть руки. Его руководство будут судить за нарушение правил безопасности, что повлекло тяжелые травмы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
В суд направили обвинительный акт в отношении 35-летнего директора общества по обвинению в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжелые травмы у работника (ч. 2 ст. 272 УК Украины).
Как пишут в прокуратуре, досудебным расследованием было установлено, что на производстве матрасов работник в чесальном цехе производил чистку на работающих механизмах чесальной машины.
«При чистке машины мужчина начал тереть щеткой валы на работающем механизме и в какой-то момент вал чесальной машины задел щетку и затянул ее вместе с правой рукой пострадавшего между валами, что повлекло тяжкие телесные повреждения. Машина отрезала мужчине часть кисти руки», - отметили там.
В прокуратуре добавили, что расследование установило, что руководитель производства должным образом не осуществлял контроль за соблюдением работниками правил обращения с оборудованием, что привело к травмированию рабочего.
Директору общества грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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