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В Киеве на производстве матрасов мужчине отрезало часть руки: будут судить директора

14:17, 28 сентября 2024
Машина отрезала мужчине часть кисти руки.
В Киеве на производстве матрасов мужчине отрезало часть руки: будут судить директора
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На одном из столичных предприятий по производству матрасов мужчине отрезало часть руки. Его руководство будут судить за нарушение правил безопасности, что повлекло тяжелые травмы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В суд направили обвинительный акт в отношении 35-летнего директора общества по обвинению в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжелые травмы у работника (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

Как пишут в прокуратуре, досудебным расследованием было установлено, что на производстве матрасов работник в чесальном цехе производил чистку на работающих механизмах чесальной машины.

«При чистке машины мужчина начал тереть щеткой валы на работающем механизме и в какой-то момент вал чесальной машины задел щетку и затянул ее вместе с правой рукой пострадавшего между валами, что повлекло тяжкие телесные повреждения. Машина отрезала мужчине часть кисти руки», - отметили там.

В прокуратуре добавили, что расследование установило, что руководитель производства должным образом не осуществлял контроль за соблюдением работниками правил обращения с оборудованием, что привело к травмированию рабочего.

Директору общества грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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