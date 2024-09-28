Украина продлила работу подразделения «Паспортного сервиса» в Стамбуле

Выдача паспортных документов в Стамбуле продлится до 29 декабря.

Фото: facebook.com/passportcenterua

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Как известно, 29 мая сообщалось, что подразделение «Паспортного сервиса» прекращает свою деятельность в Турецкой Республике.

28 сентября Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщил, что была продолжена работа обособленного подразделения ГП «Документ» в Стамбуле.

Отмечается, что выдача паспортных документов будет производиться в порядке живой очереди и продлится до 29.12.2024.

«Мобильные комплексы находятся по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, г. Стамбул.

График работы: вторник-суббота с 9:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

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