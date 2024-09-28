Україна продовжила роботу підрозділу «Паспортного сервісу» у Стамбулі

Видача паспортних документів у Стамбулі триватиме до 29 грудня.

Фото: facebook.com/passportcenterua

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Як відомо, 29 травня повідомлялося, що підрозділ «Паспортного сервісу» припиняє свою діяльність у Турецькій Республіці.

28 вересня Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомив, що було продовжено роботу відокремленого підрозділу ДП «Документ» у Стамбулі.

Зазначається, що видача паспортних документів відбуватиметься в порядку живої черги і триватиме до 29.12.2024.

«Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Лондонське шосе, Е-5, м. Стамбул.

Графік роботи: вівторок-субота, з 9:00 до 20:00», - йдеться у повідомленні.

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