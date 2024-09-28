В Украине запустили программу Е-резидент — какие ее особенности и как зарегистрироваться

Е-резидент позволяет иностранцам удаленно регистрировать и вести бизнес в Украине.

В Дії официально запустили программу электронного резидентства uResidency, которая позволяет иностранцам удаленно регистрировать и вести бизнес в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы создали лучшие условия для украинских предпринимателей – регистрация ФЛП самая быстрая в мире, уплата налогов в несколько кликов, дополнительные услуги для бизнеса доступны онлайн. Сейчас готовы масштабировать этот опыт и на иностранцев», – отметил Федоров.

По его словам, стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открыть бизнес где угодно в мире, поскольку налоговая ставка составляет всего 5%.

Для получения статуса е-резидента необходимо заполнить заявку в приложении или на портале uResidency, занимающем 5–10 минут. После проверки резидент получает КЭП в консульстве без визита в Украину и может открыть ФЛП онлайн.

Федоров добавил, что отчетность полностью автоматизирована: банк сам вычисляет налоги, представляет декларацию и берет на себя всю бюрократическую работу.

В настоящее время программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. На первом этапе планируется приобщить около 1000 е-резидентов.

Ранее стали известны первые страны-участники программы е-Резидентства Украины.

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