На кордоні з Польщею викрили псевдомолодят з різницею у 22 роки

Чоловік уклав шлюб з жінкою зі статусом особи з інвалідністю, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

У пункті пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, прикордонники викрили 64-річну уродженку Кіровоградщини, особу з інвалідністю II групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 42-річним уродженцем Києва. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Молодята» розповіли, що нібито прямують до Німеччини до її дорослої дочки від першого шлюбу. У пункт пропуску «пара» прибула надвечір. Шлюб з жінкою, значно старшою за нього зі статусом особи з інвалідністю, напередодні дав чоловіку можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», оперативні співробітники загону направили повідомлення до Нацполіції.

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