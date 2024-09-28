На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост, загинув поліцейський — фото

Аварія трапилася на трасі Київ — Ковель — Ягодин.

У суботу, 28 вересня, вантажівка з цистерною врізалася у блокпост у Рівненській області. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Зазначається, що аварія трапилася приблизно о 8:15 на трасі Київ — Ковель — Ягодин, на межі між Рівненською та Житомирською областями.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, зазнали тяжких травм. Нині вони в лікарні.

64-річний керманич фури зазнав незначних тілесних ушкоджень. Слідчі затримали його.

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