Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост, загинув поліцейський — фото

13:41, 28 вересня 2024
Аварія трапилася на трасі Київ — Ковель — Ягодин.
На Рівненщині автоцистерна з газом врізалася у блокпост, загинув поліцейський — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 28 вересня, вантажівка з цистерною врізалася у блокпост у Рівненській області. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Зазначається, що аварія трапилася приблизно о 8:15 на трасі Київ — Ковель — Ягодин, на межі між Рівненською та Житомирською областями.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, зазнали тяжких травм. Нині вони в лікарні.

64-річний керманич фури зазнав незначних тілесних ушкоджень. Слідчі затримали його.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів

Міністерство агрополітики допустило лише одне приватне підприємство – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке може проводити сертифікацію сільгосптехніки, а всім іншим відмовляє, посилаючись на відсутність порядку допуску, який ніяк не може подати на розгляд Уряду.

ЦВК відновила функціонування Державного реєстру виборців у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

У Мінфіні розповіли, коли ВАКС та Служба дисциплінарних інспекторів отримають гроші на ремонт своїх приміщень

Будуть самі приміщення та проекти ремонтів – будуть і гроші.

Інституту національної пам’яті не вистачає коштів в проекті бюджету на 2025 рік — комітет направить пропозиції Мінфіну

На Інститут національної пам’яті в проекті бюджету передбачено 69,9 млн грн, що на 4 млн грн менше, ніж в 2024 році.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду