В Ровенской области мошенник выманил у женщины 100 тысяч на «лечение» сына-военнослужащего

Женщине позвонили по телефону и сказали, что ее сын, который служит в ВСУ, попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Львовщины, который выманил у женщины 100 тысяч на «лечение» сына-военнослужащего. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, ранее неоднократно судимый мужчина в июле этого года шайхрайским путем выманил у жительницы Дубенщины почти 100 тысяч.

Ей позвонили и сообщили, что ее сын, служащий в ВСУ, попал в аварию и нуждается в средствах на лечение. Мать военнослужащего, не проверив информацию, передала 50 000 гривен и 1200 долларов таксисту, приехавшему к ней домой. Он привез передачу в Ровно и отдал деньги злоумышленнику.

Мужчина находится под стражей, свою вину признал.

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