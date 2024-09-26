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В Киеве наказали водителя, который не предоставил преимущество в движении мотопатрулю — видео

22:00, 26 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который не предоставил преимущество в движении мотопатрулю — видео
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В Шевченковском районе Киева мотопатрульные остановили транспортное средство Hyundai, водитель которого не предоставил преимущество в движении транспортным средствам, двигавшиеся по главной дороге, чем создал аварийную обстановку. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители провели с вождем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие админматериалы.

В полиции напомнили, что дорожный знак 2.3 «Главная дорога» дает право первоочередного проезда транспортных средств на нерегулируемых перекрестках. Знак устанавливается перед перекрестком или узким участком дороги, а также в начале главной дороги.

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