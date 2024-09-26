Meta представила новые очки Orion, которые интерактивно реагируют на жесты рук

Очки с интегрированным браслетом для контроля за движениями.

Источник фото: The Verge

Компания Meta представила очки Orion, предназначенные для отображения сообщений и видео в поле зрения пользователя. Как сообщает Interesting Engineering, новинка весит менее 100 граммов и работает беспроводно, обеспечивая низкое энергопотребление и защиту от перегрева для комфортного использования.

Одной из ключевых особенностей Orion является интегрированный браслет, обнаруживающий нервную стимуляцию. Это, в сочетании с семью камерами, которые отслеживают движения глаз, позволяет пользователям взаимодействовать с дисплеем с помощью жестов рук, например, «кликать» или «прокручивать» контент.

Очки оснащены легкими линзами из карбида кремния, которые обеспечивают четкое изображение даже под экстремальными углами. В отличие от других устройств дополненной реальности, Orion не требуют ремня для крепления на голове или внешнего аккумулятора.

Meta инвестирует значительные ресурсы в создание мобильных компьютеров без ручного управления, что может изменить способ общения и взаимодействия людей. Компания стремится уменьшить свою зависимость от других технологических гигантов, таких как Apple и Google.

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