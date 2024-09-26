Meta представила нові окуляри Orion, які інтерактивно реагують на жести рук

Окуляри з інтегрованим браслетом для контролю за рухами.

Джерело фото: The Verge

Компанія Meta представила окуляри Orion, призначені для відображення повідомлень та відео у полі зору користувача. Як повідомляє Interesting Engineering, новинка важить менше 100 грамів і працює бездротово, забезпечуючи низьке енергоспоживання та захист від перегріву для комфортного використання.

Однією з ключових особливостей Orion є інтегрований браслет, що виявляє нервову стимуляцію. Це, у поєднанні з сімома камерами, які відстежують рухи очей, дозволяє користувачам взаємодіяти з дисплеєм за допомогою жестів рук, наприклад, «клікати» або «прокручувати» контент.

Окуляри оснащені легкими лінзами з карбіду кремнію, які забезпечують чітке зображення навіть під екстремальними кутами. На відміну від інших пристроїв доповненої реальності, Orion не потребують ременя для кріплення на голові або зовнішнього акумулятора.

Meta інвестує значні ресурси у створення мобільних комп'ютерів без ручного управління, що може змінити спосіб спілкування та взаємодії людей. Компанія прагне зменшити свою залежність від інших технологічних гігантів, таких як Apple і Google.

Керівники Meta визнали, що окуляри повинні стати меншими, зручнішими та стильнішими перед їх виходом на ринок. Ця проблема вже ускладнювала зусилля інших компаній, таких як Google та Microsoft. Meta ставить великі надії на Orion, сподіваючись, що окуляри доповненої реальності зможуть очолити ринок у майбутньому. Наразі компанія активно тестує новий продукт.

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