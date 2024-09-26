До 28 і без опадів, але подекуди пройде невеликий дощ – яка погода 27 вересня

27 вересня пройде без опадів, лише подекуди невеликий дощ.

Джерело фото: Marc Wieland / Unsplash

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В Україні у п’ятницю 27 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами метеорологів 27 вересня пройде без опадів, лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень подекуди невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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