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Лист з повісткою виглядає як звичайний конверт та нічим не відрізняється від судових документів — голова Укрпошти

15:03, 26 вересня 2024
Розсилка повісток поштою нічим не відрізняється від розсилки судових документів, зазначили в Укрпошті.
Лист з повісткою виглядає як звичайний конверт та нічим не відрізняється від судових документів — голова Укрпошти
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Розсилка Укрпоштою повісток нічим не відрізняється від розсилки судових документів. Це виглядає як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис. Про це повідомив Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у коментарі «Суспільному».

За його словами, якщо людина не отримала листа особисто, залишається повідомлення. І якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — це залишають в системі та повертають повістку Міноборони.

«Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто — ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку — ред.) відправнику (Міноборони — ред.)», — пояснив Смілянський.

Він підкреслив, що це чітко регламентована процедура, яка зазначена в законодавстві, а листи з повістками виглядають як звичайний конверт.

«Судово-юридична газета» писала, що відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

Як стало відомо, представники Командування Сухопутних військ ЗС України повідомили про те, що 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, — з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти.

«Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями», - сказано у повідомленні.

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