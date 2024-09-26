Письмо с повесткой выглядит как обычный конверт и ничем не отличается от судебных документов — глава Укрпочты

Рассылка повесток по почте ничем не отличается от рассылки судебных документов, отметили в Укрпочте.

Рассылка Укрпочтой повесток ничем не отличается от рассылки судебных документов. Это выглядит как обычное рекомендованное письмо, получаемое получателем под подпись. Об этом сообщил Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в комментарии «Общественному».

По его словам, если человек не получил письмо лично, остается сообщение. И если за письмом не приходят, то, как и с судебными документами — это оставляют в системе и возвращают повестку Минобороны.

«Если отмечается, что человека нет (т.е. не получил письмо лично — ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так же, как и с судебными документами — мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку — ред. ) отправителю (Минобороны - ред.)», - объяснил Смилянский.

Он подчеркнул, что это четко регламентированная процедура, указанная в законодательстве, а письма с повестками выглядят как обычный конверт.

«Судебно-юридическая газета» писала, что согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки «Укрпочтой». Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Как стало известно, представители Командования Сухопутных войск ВС Украины сообщили о том, что 17 сентября впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде — из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы Укрпочты.

«Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны Укрпочтой и теперь посылаются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями», - говорится в сообщении.

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