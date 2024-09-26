До 28 и без осадков, но местами пройдет небольшой дождь – какая погода 27 сентября

27 сентября пройдет без осадков, лишь ​​местами небольшой дождь.

Источник фото: Marc Wieland / Unsplash

В Украине в пятницу 27 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем ​​23-28°, на крайнем западе страны 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​15-20°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам метеорологов 27 сентября пройдет без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

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