Более 48 тысяч женщин несут службу в ВСУ, из них 5 тысяч – на передовой

Общая численность женщин в ВСУ – 68 000, из них военнослужащих – более 48 000.

Источник фото: mil.gov.ua

В настоящее время 48 тысяч женщин несут службу в Вооруженных силах Украины, из них 5 тысяч находятся непосредственно в зоне боевых действий. Вместе с гражданскими работницами это 68 тысяч женщин.

Об этом сообщила государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган, отмечают в ведомстве.

Она подчеркнула, что на протяжении последних лет внедрили немало позитивных изменений в Минобороны.

Людмила Дараган отметила, что женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях. Кроме того, удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма — до этого была доступна только парадная.

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