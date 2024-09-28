Понад 48 тисяч жінок несуть службу у ЗСУ, з них 5 тисяч — на передовій

Наразі 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних Силах України, з них 5 тисяч — перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Разом із цивільними працівницями це 68 тисяч жінок.
Про це повідомила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган, зазначають у відомстві.
Вона наголосила, що впродовж останніх років впровадили чимало позитивних змін у Міноборони.
Людмила Дараган зазначила, що жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях. Крім того, вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.