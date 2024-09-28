Понад 48 тисяч жінок несуть службу у ЗСУ, з них 5 тисяч — на передовій

Загальна чисельність жінок у ЗСУ – 68 000, з них військовослужбовиць – понад 48 000.

Джерело фото: mil.gov.ua

Наразі 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних Силах України, з них 5 тисяч — перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Разом із цивільними працівницями це 68 тисяч жінок.

Про це повідомила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган, зазначають у відомстві.

Вона наголосила, що впродовж останніх років впровадили чимало позитивних змін у Міноборони.

Людмила Дараган зазначила, що жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях. Крім того, вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.

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