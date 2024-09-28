В Сумах враг ударил «шахедами» по больнице, есть погибшие — фото

В результате вражеского удара 7 человек погибли и 12 получили ранения.

В субботу, 28 сентября, российские оккупанты нанесли двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Отмечается, что по состоянию на 9:30 в результате попаданий погибли 6 человек, среди которых один полицейский, еще 10 ранены, среди которых тоже один полицейский.

«Спасатели и полиция прибыли на место попадания, чтобы эвакуировать и помочь людям после первого удара, когда враг цинично ударил второй раз», - заявили в полиции.

На месте удара работают полицейские – следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают медицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже Сумская областная военная администрация сообщила, что по уточненным данным в результате атаки вражеских БпЛА типа «Шахед» на город Сумы предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых.

«Сейчас разворачивается штаб по ликвидации последствий ударов», - говорится в сообщении.

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