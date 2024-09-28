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В Минобороны объявили о поиске производителей пончо для военных

10:57, 28 сентября 2024
Министерство обороны ищет производителей пончо для военных.
В Минобороны объявили о поиске производителей пончо для военных
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Министерство обороны сообщило о начале военных (исследовательских) испытаний нового типа пончо в рамках совершенствования материального обеспечения для нужд ВСУ.

Следовательно, украинские производители пончо могут предложить образцы своей продукции в соответствии с разработанными Минобороны техническими условиями. Заинтересованные компании приглашают к сотрудничеству.

В ведомстве отмечают, что «техническое описание на исследовательскую партию – Пончо (Тип 2)» от Главного управления развития материального обеспечения уже доступно на официальном вебсайте Минобороны в подразделе «Технические описания на исследовательские партии», а также на платформе «‎Партнер МОУ».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что для военных разработают новые штаны с наколенниками, подсумки и бейсболки.

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