Швейцария меняет границу с Италией из-за таяния ледников

Также адаптируют государственную границу с Францией.

Источник фото: Reuters

Швейцарское правительство адаптировало свою государственную границу с Италией и Францией. Изменения с Италией связаны с таянием ледников, а с Францией – с новой трамвайной линией и реками в районе Женевы. Об этом сообщает Swissinfo.

Отмечается, что большая часть швейцарско-итальянской границы определяется ледниками и снежными полями. По мере таяния ледников эти природные элементы изменяются и переопределяют национальные границы стран. Поэтому границу несколько изменили в районе Монте-Роза, Кабан-Гласье и Гобба ди Роллин.

В мае 2023 года совместная итало-швейцарская комиссия согласовала проект, уважающий интересы обеих сторон.

В кантоне Женева прокладка путей для новой трансграничной трамвайной линии привела к небольшим изменениям на границе между коммунами Перли-Серта и Бардоннекс. Франция и Швейцария обменяются эквивалентными участками местности.

Две другие модификации франко-швейцарской границы связаны с работами на реке Германс и работами на набережной на реке Форон.

Женева имеет общую 103-километровую границу с Францией, 50 километров из которых проходят посреди водных путей.

Сообщается, что изменения изложены в соглашениях с Римом и Парижем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.