Швейцарія змінює кордон із Італією через танення льодовиків

Також адаптують державний кордон з Францією.

Джерело фото: Reuters

Швейцарський уряд адаптував свій державний кордон із Італією та Францією. Зміни з Італією пов’язані з таненням льодовиків, а з Францією – з новою трамвайною лінією та річками в районі Женеви. Про це повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями. У міру танення льодовиків ці природні елементи змінюються та перевизначають національні кордони країн. Тому кордон було дещо змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін.

Зазначається, що у травні 2023 року спільна італо-швейцарська комісія погодила проєкт, який поважає інтереси обох сторін.

У кантоні Женева прокладання колій для нової транскордонної трамвайної лінії призвело до невеликих змін на кордоні між комунами Перлі-Серту та Бардоннекс. Франція та Швейцарія обміняються еквівалентними ділянками території.

Дві інші модифікації франко-швейцарського кордону пов’язані з роботами на річці Германс та роботами на набережній на річці Форон.

Женева має спільний 103-кілометровий кордон із Францією, 50 кілометрів з яких проходять посередині водних шляхів.

Повідомляється, що зміни викладені в угодах з Римом і Парижем.

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