У Києві на відремонтованій ділянці метро діють обмеження швидкості

На ділянці синьої лінії певний час діятимуть обмеження швидкості.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У КМДА повідомили про те, що на відремонтованій ділянці метро Деміївська – Либідська на синій лінії певний час будуть діяти обмеження швидкості.

Зазначається, що за рекомендаціями підрядної організації, на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних та будівельних робіт на цій ділянці встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

Як писала «Судово-юридична газета», за відкритою ділянкою метро посилено наглядають. Наразі на цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

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