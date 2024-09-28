У поліції не підтвердили інформацію щодо захоплення одного з ТРЦ Києва групою осіб

Правоохоронці зʼясували, що зазначені особи проводили імпровізовану акцію, після чого розійшлися.

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У поліції столиці не підтвердили інформацію щодо захоплення ТРЦ SkyMall у Києві. Відповідна інформація ширилася у соцмережах увечері в п’ятницю, 27 вересня.

«Інформація щодо захоплення одного з торгівельних центрів у столиці не відповідає дійсності», - зазначили там.

Як повідомляється, до Дніпровського управління поліції надійшла інформація про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торгівельних центрів міста.

«Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися», - відмітили у поліції.

Там додали, що порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

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