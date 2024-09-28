У Києві уламки БпЛА впали в Оболонському районі

Пошкоджено нежитлове приміщення.

Ілюстративне зображення: Генеральний штаб ЗСУ

Уночі ворог вкотре атакував Київ дронами. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)», - зазначили у КМВА.

За інформацією військової адміністрації, попередньо було зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що інформація щодо постраждалих не надходила.

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