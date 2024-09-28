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В Киеве обломки БпЛА упали в Оболонском районе

08:48, 28 сентября 2024
Повреждено нежилое помещение.
В Киеве обломки БпЛА упали в Оболонском районе
Иллюстративное изображение: Генеральный штаб ВСУ
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Ночью враг в очередной раз атаковал Киев дронами. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Около полутора десятков российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)», - отметили в КГВА.

По информации военной администрации, предварительно было зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы, в результате чего было повреждено нежилое помещение.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что информация о пострадавших не поступала.

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