В Киеве обломки БпЛА упали в Оболонском районе

Повреждено нежилое помещение.

Иллюстративное изображение: Генеральный штаб ВСУ

Ночью враг в очередной раз атаковал Киев дронами. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Около полутора десятков российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)», - отметили в КГВА.

По информации военной администрации, предварительно было зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы, в результате чего было повреждено нежилое помещение.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что информация о пострадавших не поступала.

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