Правительство планирует изъять неиспользованные средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев в 2025 году

Это касается тех счетов пенсионеров-переселенцев, по которым не было движения средств за последние 12 месяцев.

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Правительство планирует забрать с банковских счетов пенсионеров-переселенцев деньги, если эти счета не использовались в течение года. Об этом говорится в проекте бюджета на 2025 год, который Кабинет Министров утвердил 13 сентября и вынес на рассмотрение парламента, говорится в материале «Экономической правды».

Как объясняют в медиа, статья 41 документа обязывает Ощадбанк перевести остатки средств на пенсионных счетах внутриперемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в ПФУ. Это касается тех счетов пенсионеров-переселенцев, по которым не было движения средств (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов) за последние 12 месяцев, то есть в течение 2024 года.

Кроме того, Правительство предлагает забрать деньги со счетов пенсионеров-переселенцев, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

Как пояснили в Минсоцполитике, эта статья касается переселенцев, зарегистрированных до полномасштабного вторжения рф.

«Согласно постановлению Правительства, пенсионные счета внутренне перемещенным лицам открывались только в Ощадбанке, так что в других банках соответствующих неиспользованных остатков средств нет. В то же время, изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или иное обременение», - отмечают в СМИ.

Если после изъятия средств с пенсионных счетов переселенец решит обратиться в ПФУ или Ощадбанк, то государство возобновит выплату пенсии такому лицу. Порядок возобновления выплат еще должен утвердить Кабмин.

В Минфине в ответ на запрос ЭП сообщили, что ориентировочная сумма средств, которая может быть изъята со счетов пенсионеров-переселенцев, составляет 11,3 млрд грн.

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