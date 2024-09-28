Практика судов
  1. В Украине

Правительство планирует изъять неиспользованные средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев в 2025 году

08:30, 28 сентября 2024
Это касается тех счетов пенсионеров-переселенцев, по которым не было движения средств за последние 12 месяцев.
Правительство планирует изъять неиспользованные средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев в 2025 году
Источник фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство планирует забрать с банковских счетов пенсионеров-переселенцев деньги, если эти счета не использовались в течение года. Об этом говорится в проекте бюджета на 2025 год, который Кабинет Министров утвердил 13 сентября и вынес на рассмотрение парламента, говорится в материале «Экономической правды».

Как объясняют в медиа, статья 41 документа обязывает Ощадбанк перевести остатки средств на пенсионных счетах внутриперемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в ПФУ. Это касается тех счетов пенсионеров-переселенцев, по которым не было движения средств (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов) за последние 12 месяцев, то есть в течение 2024 года.

Кроме того, Правительство предлагает забрать деньги со счетов пенсионеров-переселенцев, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

Как пояснили в Минсоцполитике, эта статья касается переселенцев, зарегистрированных до полномасштабного вторжения рф.

«Согласно постановлению Правительства, пенсионные счета внутренне перемещенным лицам открывались только в Ощадбанке, так что в других банках соответствующих неиспользованных остатков средств нет. В то же время, изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или иное обременение», - отмечают в СМИ.

Если после изъятия средств с пенсионных счетов переселенец решит обратиться в ПФУ или Ощадбанк, то государство возобновит выплату пенсии такому лицу. Порядок возобновления выплат еще должен утвердить Кабмин.

В Минфине в ответ на запрос ЭП сообщили, что ориентировочная сумма средств, которая может быть изъята со счетов пенсионеров-переселенцев, составляет 11,3 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лидером по средней зарплате среди органов судебной власти стала ГСА – 85,9 тысяч грн

Средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысяч грн, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысяч грн в августе.

Назначение госслужащих на высшую должность в порядке продвижения по службе пока невозможно – НАДС

В НАДС рассказали, что сейчас происходит с назначением государственных служащих на высшие должности.

Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду