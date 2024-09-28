Уряд планує забрати невикористані кошти з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців у 2025 році

Це стосується тих рахунків пенсіонерів-переселенців, за якими не було руху коштів протягом останніх 12 місяців.

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Уряд планує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо ці рахунки не використовувалися протягом року. Про це говориться в проєкті бюджету на 2025 рік, який Кабінет Міністрів затвердив 13 вересня та виніс на розгляд парламенту, йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Як пояснюють у медіа, стаття 41 документа зобов'язує Ощадбанк переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад у ПФУ. Це стосується тих рахунків пенсіонерів-переселенців, за якими не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів) протягом останніх 12 місяців, тобто впродовж 2024 року.

Крім того, Уряд пропонує забрати гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

Як пояснили в Мінсоцполітики, ця стаття стосується переселенців, зареєстрованих до повномасштабного вторгнення рф.

«Відповідно до постанови Уряду, пенсійні рахунки внутрішньо переміщеним особам відкривалися лише в Ощадбанку, тож в інших банках відповідних невикористаних залишків коштів немає. Водночас вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обтяження», - зазначають у ЗМІ.

Якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі. Порядок відновлення виплат ще має затвердити Кабмін.

У Мінфіні у відповідь на запит ЕП повідомили, що орієнтовна сума коштів, яку можуть вилучити з рахунків пенсіонерів-переселенців, становить 11,3 млрд грн.

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