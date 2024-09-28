В полиции не подтвердили информацию о захвате одного из ТРЦ Киева группой лиц

В полиции столицы не подтвердили информацию о захвате ТРЦ SkyMall в Киеве. Соответствующая информация распространялась в соцсетях вечером в пятницу, 27 сентября.
«Информация о захвате одного из торговых центров в столице не соответствует действительности», - отметили там.
Как сообщается, в Днепровское управление полиции поступила информация о группе лиц, которые находятся вблизи одного из торговых центров города.
«Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что указанные лица проводят импровизированную акцию, которая сейчас завершилась, а ее участники разошлись», - отметили в полиции.
Там добавили, что нарушений публичной безопасности и порядка не допущены.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.