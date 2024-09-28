В Киеве на отремонтированном участке метро действуют ограничения скорости

На участке синей линии определенное время будут действовать ограничения скорости.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА сообщили о том, что на отремонтированном участке метро Демеевская – Лыбидская на синей линии определенное время будут действовать ограничения скорости.

Отмечается, что по рекомендациям подрядной организации на время усиленного надзора за состоянием туннельных сооружений после восстановительных и строительных работ на этом участке установлена ​​скорость 40 км/ч для электропоездов, с последующим ее увеличением, в течение первых 180 дней эксплуатации тоннеля.

Как писала «Судебно-юридическая газета», за открытым участком метро усиленно наблюдают. На данный момент подрядная организация вместе со специалистами метрополитена в течение двух месяцев проводит усиленный постоянный надзор и геодезический мониторинг, а также маркшейдерские замеры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.