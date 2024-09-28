У Міноборони оголосили про пошук виробників пончо для військових

Міністерство оборони повідомили про початок військових (дослідних) випробувань нового типу пончо в рамках вдосконалення матеріального забезпечення для потреб ЗСУ.
Відтак, українські виробники пончо можуть запропонувати зразки своєї продукції відповідно до розроблених Міноборони технічних умов. Зацікавлені компанії запрошують до співпраці.
У відомстві зазначають, що «технічний опис на дослідну партію – Пончо (Тип 2)» від Головного управління розвитку матеріального забезпечення вже доступний на офіційному вебсайті Міноборони у підрозділі «Технічні описи на дослідні партії», а також на платформі «Партнер МОУ».
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що для військових розроблять нові штани з наколінниками, підсумки та бейсболки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.