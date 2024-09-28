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У Міноборони оголосили про пошук виробників пончо для військових

10:57, 28 вересня 2024
Міністерство оборони шукає виробників пончо для військових.
У Міноборони оголосили про пошук виробників пончо для військових
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Міністерство оборони повідомили про початок військових (дослідних) випробувань нового типу пончо в рамках вдосконалення матеріального забезпечення для потреб ЗСУ.

Відтак, українські виробники пончо можуть запропонувати зразки своєї продукції відповідно до розроблених Міноборони технічних умов. Зацікавлені компанії запрошують до співпраці.

У відомстві зазначають, що «‎технічний опис на дослідну партію – Пончо (Тип 2)» від Головного управління розвитку матеріального забезпечення ‎вже доступний на офіційному вебсайті Міноборони у підрозділі «‎Технічні описи на дослідні партії»‎, а також на платформі «‎Партнер МОУ»‎.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що для військових розроблять нові штани з наколінниками, підсумки та бейсболки.

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