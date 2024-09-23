Оставит ли новый министр агрополитики Виталий Коваль «закрытый клуб» в сфере назначения органов по сертификации сельхозтехники

Украина пытается привести законодательство к европейским стандартам, впрочем, в сфере назначения органов, осуществляющих сертификацию тракторов и другой сельхозтехники, остается «закрытый клуб».

Недавно Верховная Рада назначила новым министром аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, который до этого являлся председателем Фонда государственного имущества.

Эксперты выражают надежду, что при новом руководителе в министерстве будет преодолена коррупционная схема в сфере оценки соответствия сельхозтехники, когда назначение получают определенные частные компании по принципу «семейного подряда».

Напомним, в июле 2024 года вступили в силу новые требования к тракторам и другой сельхозтехнике – постановление Кабмина от 12 января 2024 г. № 28, которым утвержден Технический регламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Это делается в рамках приведения украинского законодательства в соответствие с актами ЕС в сфере технического регулирования в АПК, в частности, в части внедрения в Украине европейских процедур по вводу в обращение и эксплуатацию сельскохозяйственных тракторов.

Но европейские процедуры пока завершились на принятии нового регламента.

Так, из-за затягивания Министерством агрополитики и другими ведомствами с принятием нормативной базы под новый технический регламент в оценке соответствия сельскохозяйственной техники, в Украине продолжает работать «закрытый клуб».

Как стало известно нашему изданию, в министерстве пытаются избежать открытого и прозрачного конкурса для назначения органов по сертификации, а «монопольное» положение имеют лишь определенные органы.

Право на осуществление сертификации имеют только четыре субъекта:

Государственное научное учреждение «Украинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого»

Украинский государственный центр по испытанию и прогнозированию техники и технологий для сельскохозяйственного производства»

Научно-технический центр сертификации «АгроСЕПРО» Национальной академии аграрных наук Украины

ООО «АВИКС-ДРАЙВ»

Пока согласовывается нормативная база под новый техрегламент (который был принят еще в январе), никакие новые органы не допускают даже к процедуре подачи документов, перечень которых тоже до сих пор не установлен.

Из вышеперечисленного можно заметить, что, по сути, единственным уполномоченным органом по оценке соответствия сельхозтехники из числа частного сектора является ООО «АВИКС-ДРАЙВ» (ЕГРПОУ 40139847). Впрочем, представляет он частный сектор достаточно условно.

Так, данное ООО было основано ООО «Научно-учебный центр института сельского хозяйства» с долей 100%. Единственным учредителем ООО «Научно-учебный центр института сельского хозяйства» является Адамчук Олег Валерьевич. По странному стечению обстоятельств учредитель частной компании до недавних пор был госслужащим и занимал должность заведующего сектором надзора и регистрации сельскохозяйственной техники Департамента управления финансами и экономической деятельности в Государственной службе по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Судя по реестру деклараций, Олег Адамчук ранее работал в госпредприятии «Научно-технический центр сертификации «АгроСЕПРО». То есть, в другом органе, который также назначен органом по сертификации.

Главный бухгалтер в ГП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН – Светлана Погорила – является по совместительству руководителем упомянутого ООО «АВИКС-ДРАЙВ». Таким образом, и ООО, и ГП фактически связанные между собой организации.

К тому же отец Олега Адамчука, Адамчук Валерий Васильевич, занимает должность директора в Институте механики и автоматики агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины.

На запрос к Минагрополитики предоставить перечень назначенных или уполномоченных органов по оценке соответствия продукции требованиям технического регламента, а также заявочный комплект документов (формы документов), которые необходимо подать в Минагрополитики для получения назначения/уполномачивания, в министерстве ответили, что «перечень уполномоченных органов по оценке соответствия продукции требованиям Постановления Кабмина от 12 января 2024 г. 28 отсутствует».

Следовательно, пока остается четыре органа по сертификации, уполномоченных по «старым» правилам, из которых только один представляет частный сектор, но и этот орган не является независимым, а связан с другим – ГП «АгроСЕПРО».

В Министерстве добавили, что «во исполнение Закона «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины», пункта 49 Плана мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года, и требований Постановления 28, Минагрополитики разрабатывает требования к тормозной системе, функциональной безопасности, конструкции транспортного средства, охране окружающей природной среды и эксплуатационным характеристикам двигателей и административные требования для утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств».

Также Минагрополитики наработало проект порядка уполномочия и прекращения уполномочия предприятий, учреждений, организаций по выполнению функций органа утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств, их компонентов.

По словам министерства, он направлен на «согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами». Но когда он будет согласован, неизвестно. Таким образом, сроки утверждения требований для того, чтобы состоялся честный и прозрачный конкурс для органов по сертификации, не определены.

Между тем, пока идет процесс согласования того, что должно было быть согласованным еще в начале года, в этой сфере продолжают работать открыто связанные между собой родственными и профессиональными связями предприятия. Разорвет ли этот замкнутый круг Минагрополитики при новом министре, пока неизвестно.

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