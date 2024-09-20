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Верховный суд Индии будет использовать ИИ для составления резюме судебных прений

17:29, 20 сентября 2024
Верховный суд Индии намерен внедрить инструмент искусственного интеллекта под названием «AI Saransh».
Верховный суд Индии будет использовать ИИ для составления резюме судебных прений
Фото: lawbeat.in
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Верховный суд Индии находится в процессе внедрения инструмента искусственного интеллекта, известного как AI Saransh. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного судьи Высокого суда Дели (ACJ) Джастис Манмохан во время Международной конференции IBA в Мехико 2024, передает BS.

Этот инструмент, разработанный Национальным центром информатики (NIC), предназначен для создания кратких изложений или резюме судебных прений, оптимизируя процесс выделения спорных вопросов в судебных делах.

По данным NIC, AI Saransh — это метод реферирования документов, который сжимает длинный контент, выделяя основные моменты, чтобы дать четкое представление об общем материале. Это важно для тех, кому нужно быстрое и точное резюме длинного контента, поскольку ручное реферирование может быть дорогим и отнимать много времени.

Инструмент предлагает два основных типа реферирования: извлекающее и абстрактное. Извлекающее реферирование извлекает ключевые разделы текста из исходного контента на основе предопределенных метрик, не изменяя текст. А абстрактная реферация генерирует новые предложения и фразы для передачи наиболее важной информации, создавая рефераты, которые более естественны и ближе к человеческим ожиданиям, избегая при этом грамматических проблем, часто встречающихся в извлекающих рефератах. 

Судья подчеркнул, что ИИ все больше интегрируется в правовую систему Индии для повышения эффективности как альтернативного разрешения споров (ADR), так и судебных процессов.

По его словам, инструменты ИИ, такие как AI Saransh, могут обеспечить более глубокое понимание и достичь беспрецедентной точности в анализе и обзоре документов.

Интеграция инструментов транскрипции с поддержкой ИИ, таких как TERES и AI SUVAS, для многоязычной транскрипции и перевода судебных решений на местные языки также была отмечена как ключевое достижение в индийских судах.

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