Верховный суд Индии будет использовать ИИ для составления резюме судебных прений

Верховный суд Индии намерен внедрить инструмент искусственного интеллекта под названием «AI Saransh».

Фото: lawbeat.in

Верховный суд Индии находится в процессе внедрения инструмента искусственного интеллекта, известного как AI Saransh. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного судьи Высокого суда Дели (ACJ) Джастис Манмохан во время Международной конференции IBA в Мехико 2024, передает BS.

Этот инструмент, разработанный Национальным центром информатики (NIC), предназначен для создания кратких изложений или резюме судебных прений, оптимизируя процесс выделения спорных вопросов в судебных делах.

По данным NIC, AI Saransh — это метод реферирования документов, который сжимает длинный контент, выделяя основные моменты, чтобы дать четкое представление об общем материале. Это важно для тех, кому нужно быстрое и точное резюме длинного контента, поскольку ручное реферирование может быть дорогим и отнимать много времени.

Инструмент предлагает два основных типа реферирования: извлекающее и абстрактное. Извлекающее реферирование извлекает ключевые разделы текста из исходного контента на основе предопределенных метрик, не изменяя текст. А абстрактная реферация генерирует новые предложения и фразы для передачи наиболее важной информации, создавая рефераты, которые более естественны и ближе к человеческим ожиданиям, избегая при этом грамматических проблем, часто встречающихся в извлекающих рефератах.

Судья подчеркнул, что ИИ все больше интегрируется в правовую систему Индии для повышения эффективности как альтернативного разрешения споров (ADR), так и судебных процессов.

По его словам, инструменты ИИ, такие как AI Saransh, могут обеспечить более глубокое понимание и достичь беспрецедентной точности в анализе и обзоре документов.

Интеграция инструментов транскрипции с поддержкой ИИ, таких как TERES и AI SUVAS, для многоязычной транскрипции и перевода судебных решений на местные языки также была отмечена как ключевое достижение в индийских судах.

Ранее мы писали, что в Индии создают гибридные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.