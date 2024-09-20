В США мужчина смог силой мысли управлять умным домом и делать онлайн-покупки

В этом американцу помог имплантированный нейроинтерфейс.

В Соединенных Штатах Америки имплантированный нейроинтерфейс позволил мужчине воспользоваться виртуальным ассистентом Alexa без помощи рук и голоса. Об этом сообщает компания-производитель Synchron.

Так, мужчина, страдающий боковым амиотрофическим склерозом и практически не может двигаться, воспользовался виртуальным помощником с помощью нейроинтерфейса.

Он смог силой мысли выбирать индивидуально настроенные пункты меню, запускающие разные функции, при этом ему не нужно было задействовать для этого руки или голос.

Мужчина смог включить и выключить свет, управлять умным домом, включать музыку и видео, позвонить по видеосвязи, читать книги на Kindle и делать покупки на Amazon.

Во всем этом ему помогла электрофизиологическая платформа Synchron, которая располагается в большом сосуде над двигательной корой мозга и позволяет записывать ее сигналы, так и проводить электростимуляцию.

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