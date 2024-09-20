В Одесской области финансовый директор предприятия скрыл более 27 млн ​​грн прибыли от экспорта сельхозпродукции

Предприниматель не включил в налоговую отчетность за II полугодие 2024 года часть полученной прибыли от экспорта 23 тысяч тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов.

В Одесской области будут судить директора одного из предприятий по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что предприниматель экспортер сельхозпродукции не включил в налоговую отчетность за II полугодие 2024 часть полученной прибыли от экспорта 23 тыс тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов. Продукция экспортировалась морским путем в Китай.

В результате таких неправомерных действий в госбюджет не поступило более 27 млн ​​грн налогов.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

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