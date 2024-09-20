На Одещині фінансовий директор підприємства приховав понад 27 млн грн прибутку від експорту сільгосппродукції

Підприємець не включив у податкову звітність за II півріччя 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 23 тисяч тонн пшениці, ячменю та соєвих бобів.

Джерело фото: БЕБ

На Одещині судитимуть директора одного з підприємств за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що підприємець експортер сільгосппродукції не включив у податкову звітність за II півріччя 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 23 тис тонн пшениці, ячменю та соєвих бобів. Продукція експортувалася морським шляхом до Китаю.

Внаслідок таких неправомірних дій до держбюджету не надійшло понад 27 млн грн податків.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

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