У США чоловік зміг силою думки керувати розумним будинком і робити онлайн-покупки

В цьому американцю допоміг імплантований нейроінтерфейс.

У Сполучених Штатах Америки імплантований нейроінтерфейс дозволив чоловіку користуватися віртуальним помічником Alexa без допомоги рук та голосу. Про це повідомляє компанія-виробник Synchron.

Так, чоловік, який страждає на боковий аміотрофічний склероз і практично не може рухатися, скористався віртуальним помічником за допомогою нейроінтерфейсу.

Він зміг силою думки обирати індивідуально налаштовані пункти меню, які запускають різні функції, при цьому йому не потрібно було задіювати для цього руки або голос.

Чоловік зміг увімкнути та вимкнути світло, керувати розумним будинком, вмикати музику та відео, подзвонити по відеозв'язку, читати книги на Kindle та робити покупки на Amazon.

У всьому цьому йому допомогла електрофізіологічна платформа Synchron, яка розташовується у великій судині над руховою корою мозку і дозволяє як записувати її сигнали, так і проводити електростимуляцію.

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