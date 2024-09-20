Верховний суд Індії використовуватиме ШІ для складання резюме судових дебатів

Верховний суд Індії має намір запровадити інструмент штучного інтелекту під назвою «AI Saransh».

Фото: lawbeat.in

Верховний суд Індії знаходиться у процесі впровадження інструменту штучного інтелекту, відомого як AI Saransh. Про це повідомив виконуючий обов'язки головного судді Високого суду Делі (ACJ) Джастіс Манмохан під час Міжнародної конференції IBA у Мехіко 2024 року, передає BS.

Цей інструмент, розроблений Національним центром інформатики (NIC), призначений для створення стислих викладів або резюме судових дебатів, оптимізуючи процес виділення спірних питань у судових справах.

За даними NIC, AI Saransh це метод реферування документів, який стискає довгий контент, виділяючи основні моменти, щоб дати чітке уявлення про загальний матеріал. Це важливо для тих, кому потрібне швидке та точне резюме довгого контенту, оскільки ручне реферування може бути дорогим та забирати багато часу.

Інструмент пропонує два основних типи реферування: виймаюче та абстрактне. Виймаюче реферування витягує ключові розділи тексту з вихідного контенту на основі визначених метрик, не змінюючи текст. А абстрактна реферація генерує нові пропозиції та фрази для передачі найважливішої інформації, створюючи реферати, які є природнішими і ближчими до людських очікувань, уникаючи при цьому граматичних проблем, що часто зустрічаються у рефератах.

Суддя наголосив, що ШІ все більше інтегрується у правову систему Індії для підвищення ефективності як альтернативного вирішення спорів (ADR), так і судових процесів.

За його словами, інструменти ШІ, такі як AI Saransh, можуть забезпечити більш глибоке розуміння та досягти безпрецедентної точності в аналізі та огляді документів.

Інтеграція інструментів транскрипції з підтримкою ШІ, таких як TERES та AI SUVAS, для багатомовної транскрипції та перекладу судових рішень місцевими мовами також була відзначена як ключове досягнення в індійських судах.

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