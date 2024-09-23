Чи залишить новий міністр агрополітики Віталій Коваль «закритий клуб» у сфері призначення органів з сертифікації сільгосптехніки

Україна намагається привести законодавство до європейських стандартів, втім, у сфері призначення органів, які здійснюють сертифікацію тракторів та іншої спільгосптехніки, залишається «закритий клуб».

Нещодавно Верховна Рада призначила новим міністром аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, який до цього був головою Фонду державного майна.

Експерти висловлюють сподівання, що за нового очільника в міністерстві буде подолано корупційну схему у сфері оцінки відповідності сільгосптехніки, коли призначення отримують певні приватні компанії за принципом «сімейного підряду».

Нагадаємо, в липні 2024 року набули чинності нові вимоги до тракторів та іншої сільгосптехніки – постанова Кабміну від 12 січня 2024 р. № 28, якою затверджено Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Це робиться в рамках приведення українського законодавства у відповідність до актів ЄС у сфері технічного регулювання в АПК, зокрема в частині запровадження в Україні європейських процедур із введення в обіг та експлуатацію сільськогосподарських тракторів.

Але європейські процедури поки завершилися на прийнятті нового регламенту.

Так, через затягування Міністерством агрополітики та іншими відомствами з ухваленням нормативної бази під новий технічний регламент в оцінці відповідності сільськогосподарської техніки, в Україні продовжує працювати «закритий клуб».

Як стало відомо нашому виданню, в міністерстві намагаються уникнути відкритого та прозорого конкурсу для призначення органів із сертифікації, натомість «монопольне» становище мають лише певні органи.

Право на здійснення сертифікації мають лише чотири суб’єкти:

Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»

Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва»

Науково-технічний центр сертифікації «АгроСЕПРО» Національної академії аграрних наук України

ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ»

Поки узгоджується нормативна база під новий техрегламент (який було прийнято ще у січні), жодні нові органи не допускають навіть до процедури подачі документів, перелік яких теж досі не встановлено.

З наведеного вище переліку можна помітити, що, по суті, єдиним уповноваженим органом з оцінки відповідності сільгосптехніки з числа приватного сектору є ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 40139847). Втім, представляє він приватний сектор досить умовно.

Так, дане ТОВ було засновано ТОВ «Науково-навчальний центр інститут сільського господарства» з часткою 100%. Єдиним засновником ТОВ «Науково-навчальний центр інститут сільського господарства» є Адамчук Олег Валерійович. За дивним збігом обставин засновник приватної компанії до недавніх пір був держслужбовцем та обіймав посаду завідувача сектору нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки Департаменту управління фінансами та економічної діяльності у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Судячи з реєстру декларацій, Олег Адамчук раніше працював у держпідприємстві «Науково-технічний центр сертифікації «АгроСЕПРО». Тобто, в іншому органі, який також призначений органом з сертифікації.

А головний бухгалтер у ДП «НТЦ «АгроСЕПРО» НААН – Світлана Погоріла – є за сумісництвом керівником згаданого ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ». Таким чином, і ТОВ, і ДП фактично є пов’язаними між собою організаціями.

До того ж, батько Олега Адамчука, Адамчук Валерій Васильович, обіймає посаду директора в Інституті механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.

На запит до Мінагрополітики надати перелік призначених чи уповноважених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту, а також заявочний комплект документів (форми документів), що необхідно подати в Мінагрополітики для отримання призначення/уповноваження, у міністерстві відповіли, що «перелік уповноважених органів з оцінки відповідності продукції вимогам Постанови Кабміну від 12 січня 2024 р. 28 відсутній».

Отже, наразі залишається чотири органи з сертифікації, уповноважених за «старими» правилами, з яких лише один представляє приватний сектор, але і цей орган не є незалежним, а пов’язаний з іншим – ДП «АгроСЕПРО».

У Міністерстві додали, що «на виконання Закону «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України», пункту 49 Плану заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, та вимог Постанови 28, Мінагрополітики розробляє вимоги до гальмівної системи, функційної безпеки, конструкції транспортного засобу, охорони навколишнього природного середовища та експлуатаційних характеристик двигунів та адміністративні вимоги для затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів».

Також Мінагрополітики напрацювало проект порядку уповноваження та припинення уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання функцій органу затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, їх компонентів.

Наразі, за словами міністерства, він спрямований до «узгодження із зацікавленими міністерствами та відомствами». Але коли він буде узгоджений, невідомо. Таким чином, строки для затвердження вимог для того, аби відбувся чесний і прозорий конкурс для органів з сертифікації, не визначені.

Між тим, поки йде процес «узгодження» того, що повинно було бути узгодженим ще на початку року, в цій сфері продовжують працювати відкрито пов’язані між собою родинними та професійними зв’язками підприємства. Чи розірве це замкнене коло Мінагрополітики за нового міністра, поки невідомо.

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