США изучают план победы Украины и рассматривают «дополнительные действия», — Энтони Блинкен

Энтони Блинкен отметил, что США и партнеры хотят помочь украинцам добиться победы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна изучает план победы Украины, который представил Джо Байдену Владимир Зеленский, а также рассматривают «дополнительные действия» при необходимости, пишет «Голос Америки».

«Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее», - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что США изучают план победы Украины. На вопрос о том, получит ли Украина разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь россии, Блинкен ответил, что администрация и партнеры теперь изучают подробности этого плана и при необходимости рассматривают «дополнительные действия», чтобы помочь украинцам достичь победы.

«Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха», - добавил Блинкен.

Ранее Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

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