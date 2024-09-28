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В Киеве выловили обломки российского беспилотника из Днепра

22:02, 28 сентября 2024
Саперы на глубине 12 метров обнаружили обломки вражеского БпЛА.
В Киеве выловили обломки российского беспилотника из Днепра
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В столице водолазы-саперы достали из Днепра обломки вражеского беспилотника. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Профессиональные саперы оперативно обследовали акваторию водоема и на глубине 12 метров, в 60 метрах от берега, нашли обломки российского БпЛА», - рассказывают в ГСЧС.

В Службе подчеркивают, что работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут представлять потенциальную угрозу.

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