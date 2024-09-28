У Києві виловили уламки російського безпілотника з Дніпра

Сапери на глибині 12 метрів знайшли уламки ворожого БпЛА.

У столиці водолази-сапери дістали з Дніпра уламки ворожого безпілотника. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Професійні сапери оперативно обстежили акваторію водойми й на глибині 12 метрів, за 60 метрів від берега, знайшли уламки російського БпЛА», - розповідають у ДСНС.

У Службі наголошують, що робота під водою вимагала максимальної точності та обережності, оскільки будь-які залишки боєприпасів можуть нести потенційну загрозу.

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