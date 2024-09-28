У Мін’юсті пояснили, як безпечно зберігати файли на зовнішніх пристроях

Одним з них є налаштування антивірусної програми на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їх підключення до комп’ютера.

У Міністерстві юстиції дали поради, як безпечно зберігати файли на зовнішніх пристроях.

Зазначається, що флешки, картки пам'яті та зовнішні жорсткі диски є практичними засобами для зберігання і перенесення інформації. Проте їх використання може нести ризики, якщо не дотримуватися певних рекомендацій:

налаштуйте антивірусну програму на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їх підключення до комп’ютера. Це допоможе вчасно виявити і нейтралізувати потенційні загрози;

вимкніть функцію автозапуску для зовнішніх пристроїв у налаштуваннях операційної системи. Це зменшить ризик автоматичного запуску небезпечних програм;

завжди скануйте чужі флешки, карти пам’яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми перед копіюванням файлів на свій комп’ютер. Це допоможе уникнути передавання вірусів або шкідливих програм;

перевіряйте свої флешки, карти пам’яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми після використання на чужих пристроях. Це дасть змогу виявити можливі загрози, які могли потрапити на ваші пристрої;

намагайтеся уникати використання зовнішніх пристроїв, які належать іншим людям або використовуються у громадських місцях (бібліотеки, магазини тощо). Такі пристрої можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням.

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