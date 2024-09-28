Практика судів
  1. В Україні

У Мін’юсті пояснили, як безпечно зберігати файли на зовнішніх пристроях

19:30, 28 вересня 2024
Одним з них є налаштування антивірусної програми на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їх підключення до комп’ютера.
У Мін’юсті пояснили, як безпечно зберігати файли на зовнішніх пристроях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції дали поради, як безпечно зберігати файли на зовнішніх пристроях. 

Зазначається, що флешки, картки пам'яті та зовнішні жорсткі диски є практичними засобами для зберігання і перенесення інформації. Проте їх використання може нести ризики, якщо не дотримуватися певних рекомендацій:

  • налаштуйте антивірусну програму на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їх підключення до комп’ютера. Це допоможе вчасно виявити і нейтралізувати потенційні загрози;
  • вимкніть функцію автозапуску для зовнішніх пристроїв у налаштуваннях операційної системи. Це зменшить ризик автоматичного запуску небезпечних програм;
  • завжди скануйте чужі флешки, карти пам’яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми перед копіюванням файлів на свій комп’ютер. Це допоможе уникнути передавання вірусів або шкідливих програм;
  • перевіряйте свої флешки, карти пам’яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми після використання на чужих пристроях. Це дасть змогу виявити можливі загрози, які могли потрапити на ваші пристрої;
  • намагайтеся уникати використання зовнішніх пристроїв, які належать іншим людям або використовуються у громадських місцях (бібліотеки, магазини тощо). Такі пристрої можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заява на відстрочку подається лише особисто, не електронною поштою і не через адвоката – Полтавський обласний ТЦК

В Полтавському обласному ТЦК нагадали, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, тому потрібно подати заяви особисто.

Викривачі корупції із числа військовослужбовців можуть бути заохочені – Міноборони розробило зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ

Міноборони пропонує зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо захисту військовослужбовців-викривачів корупції.

Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська