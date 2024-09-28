У Києві розшукали підлітка, який добу не виходив на зв'язок з бабусею

Напередодні хлопець після школи пішов до друга і планував у нього заночувати, а на ранок бабусі зателефонувала директорка школи та повідомила про відсутність учня.

У столиці ювенальні поліцейські розшукали 13-річного хлопця, який добу не виходив на зв'язок з бабусею. У результаті пошукових заходів поліцейські знайшли школяра у його товариша та повернули додому.

Як повідомили у поліції, у п'ятницю 27 вересня до Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про зникнення її 13-річного онука. Правоохоронцям заявниця розповіла про те, що напередодні хлопець після школи пішов до друга і планував у нього заночувати, а на ранок їй зателефонувала директорка школи та повідомила про відсутність учня.

Орієнтування про зникнення дитини оперативно розіслали усім черговим нарядам столичної поліції.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що мобільний хлопця відключений. Співробітники ювенальної превенції опитали друзів, однокласників зниклого та перевірили місця та адреси ймовірного перебування підлітка.

Згодом правоохоронці виявили хлопця у помешканні його друга, який на той час перебував у школі.

У поліції повідомляють, що за час відсутності вдома жодних протиправних дій відносно неповнолітнього не вчинялося. Відтак, інспектори провели з хлопцем профілактичну бесіду та передали його бабусі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.