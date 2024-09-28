У Німеччині поліція вилучила дві тонни кокаїну, вартість якого становить 100 мільйонів євро

Кокаїн був захований у ящиках з-під бананів.

Фото: Marcus Brandt/dpa

У Німеччині поліція портового міста Гамбург затримала кількох підозрюваних і вилучила понад дві тонни кокаїну. Про це напередодні повідомила Deutsche Welle.

Правоохоронці знайшли кокаїн у середу вдень під час обшуку транспортного контейнера в районі Ротенбургсорт, недалеко від порту. Кокаїн був захований у ящиках з-під бананів.

Ринкова вартість вилучених наркотиків може становити близько 100 мільйонів євро.

Заарештовано 12 підозрюваних у віці від 21 до 43 років. Вони є громадянами Німеччини, Туреччини, Афганістану, Іраку, Сирії, Албанії та Індії. Деякі з них вже були відомі поліції за злочини, пов'язані з наркотиками.

У поліції розповіли, що отримали наводки з інших європейських країн, і що рейд відбувся після кількох тижнів таємного розслідування.

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