В Германии полиция изъяла две тонны кокаина, стоимость которого составляет 100 миллионов евро

Кокаин был спрятан в ящиках из-под бананов.

В Германии полиция портового города Гамбург задержала нескольких подозреваемых и изъяла более двух тонн кокаина. Об этом накануне сообщила Deutsche Welle.

Правоохранители обнаружили кокаин в среду днем ​​во время обыска транспортного контейнера в районе Ротенбургсорт, недалеко от порта. Кокаин был спрятан в ящиках из-под бананов.

Рыночная стоимость изъятых наркотиков может составить около 100 миллионов евро.

Арестованы 12 подозреваемых в возрасте от 21 до 43 лет. Они граждане Германии, Турции, Афганистана, Ирака, Сирии, Албании и Индии. Некоторые из них уже были известны полиции за преступления, связанные с наркотиками.

В полиции рассказали, что получили наводки из других европейских стран и что рейд состоялся после нескольких недель тайного расследования.

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